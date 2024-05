Há mais de 40 anos ele vende licuri nas avenidas da Princesa do Sertão

Em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador) se alguém procurar informações como localizar o senhor Jorge Barbosa de Oliveira, com certeza ficará sem respostas. Mas se for citado “Jorge do Licuri”, não será preciso utilizar aplicativos de localização para encontrá-lo. Afinal, há mais de 40 anos ele vende licuris nas extensões das avenidas Presidente Getúlio Vargas,Presidente Dutra e do Anel do Contorno.

Como diz o ditado popular, nesses locais, ele é mais conhecido do que moeda de um real. Com 66 anos de idade, Jorge afirma que essa atividade exercida há mais de quatro décadas (descasca o coquinho, faz o cordão e vende), é o carro chefe da sustentação do seu lar e de sua família “Foi a alternativa que encontrei para levar o pão para casa, com dignidade“, diz.

De barba feita, com um aspecto bem mais jovem, com vários colares de licuri no pescoço e carregando um aro com saquinhos de castanhas, ele foi flagrado comercializando os seus produtos no centro comercial antigo de Feira de Santana, mais precisamente na rua Conselheiro Franco. A rotatividade nas compras foram satisfatórias para o vendedor: “Acabo de descobrir um bom ponto de vendas”, diz, sorrindo.

Perguntamos a Jorge qual a receita para tanta disposição nas suas longas caminhadas, encarando sol e chuvas diariamente? A sua resposta foi bem simples, “comer licuri”.

CONTEÚDO NUTRICIONAL – Uma pesquisa do Ministério da Educação concluiu que o licuri é um alimento muito nutritivo, com elevado teor de cobre, ferro, manganês, zinco e cálcio magnésio. Seu conteúdo nutricional ajuda o bom funcionamento do sistema nervoso e imunológico, previne a osteoporose,fortalece os ossos, previne aterosclerose, problemas cardíacos, artrite reumatóide,infecções, hipoglicemia, inflamações, lúpus e muitas outras doenças. Sua ação também é positiva no tratamento de diabetes, por conta do seu conteúdo de manganês, que ajuda na liberação da insulina e no metabolismo da glicose. (Jorge aceita encomendas, basta ligar para 75 3221-4011)

Luiz Tito é fotojornalista e editor do site Digaí Feira onde essa reportagem foi originalmente publicada.