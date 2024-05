Nordeste quer investimento europeu para transição energética e preservação do bioma Caatinga

O governador Jerônimo Rodrigues embarcou, na noite de sábado (11), para uma missão oficial do Consórcio Nordeste, na Europa, onde, juntamente com outros governadores passará pelas metrópoles Roterdã, Amsterdam, Bruxelas e Berlim, com o objetivo de atrair novos investimentos para a transição energética (com destaque para o hidrogênio verde) e a implementação do Fundo Caatinga.

Em setembro de 2023, os governadores nordestinos assinaram parceria com o Banco Mundial para avanço na cadeia produtiva do Hidrogênio Verde (H2V) com o objetivo de criar cadeias de valor e um polo de hidrogênio, consolidando o Nordeste como centro de economia sustentável.

Em novembro, também do ano passado, o Consórcio apresentou à ministra de Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, proposta para criação do Fundo Caatinga, que destinaria recursos para a preservação do bioma. Na ocasião, ficou acertado que possíveis formatos para o fundo serão avaliados com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), entre outras organizações

Durante a missão oficial na Europa, os representantes do Consórcio Nordeste iniciarão a jornada participando da World Hydrogen Summit, na cidade de Roterdã, na Holanda. O evento é considerado o maior e mais sênior encontro global sobre hidrogênio e sua cadeia de valor. Há ainda agendas em Amsterdã, capital do País.

AGENDA

Segunda-feira (13): 9h30 – World Hydrogen 2024 summit & Exhibition: Reuniões B2B – Visita ao Stand da APEX (Hall 4, stand booth D72) e empresas; 13h30 – 14h30 – Apresentação da Netherlands Enterprise Agency sobre a Greenport Partnership; 15h – 16h – Encontro com HY-5 (Estratégia de Hidrogênio do Norte da Alemanha).

Terça-feira (14): 10h30 – Visita a algumas empresas selecionadas pela APEX; 12h – Almoço cedido pela APEX; 13h – Seminário APEX.

Quarta-feira (15): 9h – Visita técnica ao Porto de Antuérpia; 10h – Reunião com o Governo Belga para apresentação do Consórcio Nordeste e apresentação dos planos de H2V para atração de investimentos; 14h – 14h30 – Reunião com o Vice- Presidente Executivo da Comissão Europeia e responsável pelo Pacto Verde Europeu, Comissário Maroš Šefčovič (Berlaymont); 14h45 – 15h15 – Reunião com a Comissária para Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen (Berlaymont); 15h30 – 17h – Reunião ampliada com representantes das Direções Gerais da Comissão, estados membros e de empresas; 18h – Coquetel oferecido pela Missão do Brasil junto à UE e pela Embaixada do Brasil junto ao Reino da Bélgica e Luxemburgo.

Quinta-feira (16): 12h – Almoço no hotel do Evento; 14h – Seminário“Brazilian Northeast: Green Industry and Energy Transition Investment Opportunities.

Sexta-feira (17): 9h – Agenda institucional com AHK, BDI e GIZ; 14h – Agenda Institucional Internacional Climate.