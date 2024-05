Dom Zanoni reage às investidas do vidente Pedro Regis contra o Papa Francisco

O arcebispo de Feira de Santana, Dom Zanoni Demettino, reagiu às críticas do vidente Pedro Regis ao Papa Francisco e às orientações da Igreja Católica sobre a catequese cristã. O arcebispo emitiu nesta segunda-feira ,13, uma longa carta pastoral advertindo os católicos sobre “as presumíveis aparições de Nossa Senhora em Anguera, na Bahia”, e condenando a catequese do “vidente” que, segundo explica no documento, contraria as orientações do Papa Francisco.

Com diversas citações ao Direito Canônico e às palavras do Evangelho, o Arcebispo questiona, entre outras coisas, porque a Nossa Senhora propagada pelo “vidente” não se posiciona contra o racismo, a miséria, a guerra, a violência contra as mulheres….”É questionável que a Mãe de Jesus cale-se diante da crise ecológica, das guerras”.

Principalmente nas redes sociais, diz a carta, o vidente tem feito pronunciamentos contra o “Magistério do Papa Francisco”.

O vidente não foi localizado pelo BF. A carta deve ser lida em todas as paróquias da Diocese.