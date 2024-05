Mistério das Estrelas

No final da manhã de hoje (16) fui surpreendido pela notícia da morte do cantor Missinho. Ex-vocalista da banda Chiclete com Banana, o artista – também instrumentista e compositor – figura na memória musical de quem cresceu na Bahia ao longo dos anos 1980. Naquela época a banda emplacou sucessivos sucessos, que, até hoje, sobrevivem no repertório da chamada “axé music”.

Ironicamente, o início e o fim da trajetória do artista na mais famosa banda da música baiana aconteceram aqui na Feira de Santana. Pelo que li na imprensa, os irmãos Marques – proprietários da Chiclete com Banana – viram Missinho tocando guitarra baiana em um trio, no remoto ano de 1980, aqui na Princesa do Sertão. Convidaram-no para compor o grupo – que ainda se chamava Scorpions – e começou ali a relação.

Seis anos depois – em 1986 – a parceria chegou ao fim. Aqui também, na Feira de Santana. Um desentendimento, após uma apresentação na Micareta, selou o rompimento. Naquele momento, Missinho já compusera – e cantara – alguns dos principais sucessos da banda. A fama se consolidava, mas ele saiu antes do auge.

Nos anos seguintes ouvi muitas versões sobre o rompimento, de supostas testemunhas quase oculares. A mais frequente delas dizia que o grupo, após concluir sua apresentação no circuito da Micareta, recebera a orientação para fazer nova apresentação. Missinho insurgira-se, abandonando o trio e a banda ali na Getúlio Vargas. Começaria, na sequência, carreira solo, sem muito sucesso.

– Vi quando aconteceu. Ele desceu do trio, segurando a mão da namorada. Quase esbarrou em mim – Foi a versão que ouvi, anos atrás, de um folclórico contador de causos da Feira de Santana. Ouvi outras versões, sempre relacionadas ao mesmo episódio. Até hoje não sei até onde vai a verdade.

Não é exagero apontar que Missinho – junto com Luiz Caldas – foi um dos principais pioneiros da música baiana, que estertora há tempos. Além de músico talentoso, Missinho compunha. Suas letras, impregnadas de céus, luas, estrelas, lumes e favos de mel, reportavam a dimensões que extrapolavam a vida convencional, limitada, engessada.

Pois o grande artista baiano faleceu num 16 de maio. Não tive como não recordar de um trecho de “Táxi Lunar”, de Alceu Valença, Zé Ramalho e Geraldo Azevedo: “No dia dezesseis de maio, viajei”. Bem a calhar: viagem, lua e 16 de maio…

Para quem viveu – e curtiu – o movimento musical que surgiu na Bahia nos anos 1980, a perda de Missinho é irreparável. Mas ficará, como legado, a sua obra, como ele mesmo previu numa entrevista…