O desafio do analfabetismo na Feira

Foram divulgados hoje (17) números referentes à taxa de alfabetização dos brasileiros. Os dados são do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo o levantamento, a Feira de Santana contava com exatas 458.736 pessoas com idade superior a 15 anos alfabetizadas. Isso corresponde a 93,4% da população nessa faixa etária. Há, deduzindo-se, 6,6% de analfabetos por aqui.

Comparando com os municípios do entorno, a Feira de Santana vai bem, obrigado: Conceição do Jacuípe, com 91,09% até fica perto; mas Riachão do Jacuípe (85,1%), Santo Estêvão (84,87%), Santa Bárbara (81,94%), Santanópolis (81,57%), Serra Preta (79,78%) e Antônio Cardoso (79,4%) ficam mais distantes.

Note-se que o problema tende a ser maior em cidades menores, pelo menos nesta amostra superficial do entorno. É que, nestes lugares, tende a permanecer residindo no município a população mais velha e que, no passado, não teve acesso à educação. Os mais jovens se alfabetizam e migram em busca de oportunidades de trabalho.

Só que a Feira de Santana não ostenta a mesma performance quando comparada a Salvador, por exemplo. Na capital baiana, o percentual de alfabetizados é maior: 96,55% da população ou 1,942 milhão de pessoas. São três pontos percentuais de diferença.

O desempenho feirense é um pouco melhor que o brasileiro, – no País são 7% de analfabetos com mais de 15 anos – mas perde feio na comparação com regiões como o Sul (3,5%) e o Sudeste (3,9%). O número, obviamente, é bem mais favorável na comparação com o Nordeste (14,2%) e com a própria Bahia (12,6%). A Bahia, aliás, segue com o maior número absoluto de analfabetos do Brasil: 1,4 milhão.

Imagino que, mais à frente, profissionais da educação e estudiosos do tema vão se debruçar para entender melhor essa realidade. Creio que na Feira de Santana vai acontecer o mesmo. A princípio, aqui a situação calamitosa observada em muitos municípios brasileiros é realidade distante. Mas, ao mesmo tempo, não estamos próximos de municípios e regiões mais avançados. O desafio da educação na Princesa do Sertão permanece colocado e não é pequeno.