Prefeitura de Feira reinaugura, em Jaíba, a ‘Escola Cívico-Militar 15 de Novembro’

A Prefeitura de Feira entregou, hoje (17), a nova estrutura da Escola Cívico-Militar Municipal Quinze de Novembro, no distrito de Jaiba. Uma unidade escolar construída do zero e que tem capacidade para atender a 1.050 estudantes do 6º ao 9º do ensino fundamental, com turmas de 7º e 8º ano em tempo integral.

Após o governo federal decidir encerrar o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares (Pecim) em julho de 2023, o governo municipal resolveu manter a escola, que é a primeira do interior do Norte-Nordeste. A nova sede da escola foi construída com 100% dos recursos próprios do município, um investimento de mais de 17 milhões de reais.

“Decidimos manter porque é importante para os estudantes. A escola começou com um dos piores índices de educação básica de Feira de Santana e agora escola está com quase sete de IDEB, isso se deve ao fato de ter um corpo de funcionários, professores e militares comprometidos com o conhecimento e a disciplina. Estamos fazendo o melhor pela educação, empenhados em criar, cada vez mais, oportunidades de crescimento para os estudantes da rede municipal”, destaca o prefeito Colbert Martins Filho.

Para a secretária de Educação do município, Anaci Paim, a comunidade de Jaíba ganha muito com a entrega da nova sede da escola cívico-militar. “A unidade escolar tem uma estrutura ampla, moderna e completa, com laboratórios de Ciências, Matemática e Robótica, uma quadra poliesportiva com placar eletrônico, vestiários e banheiros completos, auditório com camarins, rampas de acessibilidade, com corrimãos e piso tátil, enfim, recursos que, juntos, resultam na excelência educacional”, pontua.

DO ZERO – A nova estrutura da unidade de ensino conta com 2.535,75m² de área construída e contempla 16 salas distribuídas em dois pavimentos, incluindo espaços para os laboratórios de Ciências, Matemática e Robótica, sala de recursos, além de diretoria, secretaria, sala de reuniões, biblioteca, auditório com dois camarins e capacidade para 180 pessoas, cozinha, refeitório espaçoso e confortável com capacidade para 120 pessoas, pátios externo e interno e quadra poliesportiva.

Priorizando o conforto e a segurança dos estudantes, o prédio conta com uma central de ar que torna mais eficiente o desempenho de refrigeração dos ambientes, além de um acesso na entrada da unidade para o ônibus que faz o transporte escolar dos estudantes.