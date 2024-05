Compromissos de Zé Neto com PSOL incluem “tarifa zero” no transporte público na Feira

Dentre os compromissos assumidos por Zé Neto para receber o apoio do PSOL de Feita está a de “encampar a possibilidade de tarifa zero” nos transportes coletivs de Feira de Santana. Zé Neto (PT) assinou juntamente com o vereador Jhonatas Monteiro (PSOL) um termo de compromisso envolvendo seis temas relativos à gestão publica:1)mobilidade; 2)saneamento e meio-ambiente; 3)saúde pública; 4)educação infantil;5) política cultural e 6) comércio popular.

Na mobilidade, além de aspectos como o uso da bicicleta e prioridade aí pedestre, Zé Neto comprometeu-se, caso seja eleito Prefeito, a encampar a possibilidade de implantação de tarifa zero nos transportes coletivos na Feira.

No item “Saneamento Básico e Meio Ambiente”, Zé Neto vai criar um Grupo de Trabalho Emergencial para análise do Plano Municipal de Saneamento Básico de Feira e transformar em “parques públicos” áreas de lagoas ameaçadas pela expansão urbana, como o Prato Raso, Subaé, e etc.

Na saúde, além da convocação de pessoal aprovado em concurso público, Zé Neto comprometeu-se a “implementar, até o segundo ano da gestão, a total informatização” da marcação de exames, consultas e outros procedimentos”.

Na educação: promover um “grande salto educacional para

recuperar e ultrapassar objetivos e metas do Plano Municipal de Educação (PME), de 2016, negligenciados pelo grupo político ainda na prefeitura”, ou seja, “ampliar o acesso das crianças de 0 a 5 anos à educação infantil”.

Na Cultura, Zé Neto se comprometeu com o PSOL a “instituir editais baseados em critérios públicos como requisito para o financiamento dos projetos culturais, assim democratizando o acesso à verba pública, até o final de 2025”.

Zé Neto também se compromete a criar uma Política de Valorização do Comércio Popular que defina o tipo de intervenção na infraestrutura, previsão orçamentária para o setor, e “regularizar as ocupações envolvidas no comércio popular, inclusive a atividade de ambulantes”

Termo de Compromisso PSOL 2024 (1)