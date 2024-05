Barreiras, eu gosto muitão de você!

Janio Rego e demais amigos e amigas . Sou doido de amor , por Feira , onde eu nasci , lá na Pracinha 2 de Julho . Cresci e fui muito feliz , na Barroquinha e na Rua de Aurora . Convivi com pessoas maravilhosas e conservo afetos que o tempo e distância não apagaram .

Gostaria muito de fazer coisas boas por minha terra . Não pude . Fui Secretário de Educação por , apenas , algumas horas . Época sombria . Tempos de chumbo .

Teria que escrever um textão absurdo para explicar o meu amor pelo Oeste da Bahia . Mas contarei só um episódio que levará vocês – pessoas sensíveis e inteligentes – a compreensão desse imenso bem querer .

Fase aguda da pandemia . Eu atormentado pelo sofrimento de tantos pais , mães , irmãos , maridos , mulheres ….Pessoas .

Eu estava indo pra Wanderley . Trajeto que percorri centenas de vezes . Pintou um branco . Me perdi .Quando eu me recobrei , estava na Rua da Feira , no bairro Santa Luzia , aqui em Barreiras , preso em um engarrafamento .

Então , percebi , a minha direita , sentada na porta de casa , um senhora, bem idosa , que me olhava , sem parar . Tirei a máscara e sorri pra ela . A senhora começou a gritar , para dentro da casa :“ GENTE , gente , venham ver quem está aqui “ O trânsito fluiu e fui me afastando mas ainda deu para ouvir essas exclamações : “ DEUS LHE ABENÇOE , DEUS LHE ABENÇOE , DEUS LHE ABENÇOE , doutor “ . Entenderam ?

Aurélio Miguel Dórea é advogado e escritor.