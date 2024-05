Grupo Nobre e União Médica garantem hospital com alta tecnologia e 170 leitos em Feira

Quarenta por cento da obra de construção do hospital do Grupo Nobre e União Médica está concluída. O hospital é projetado para contar com 170 leitos, oito salas cirúrgicas e 20 leitos de UTIs.

Os valores do investimento não foram divulgados, mas os investidores garantem que o hospital terá a mais alta tecnologia destinada ao segmento de saúde.

De acordo com André Guimarães, diretor-presidente da União Médica, o hospital será equipado com um parque de imagem de última geração, incluindo tomografias com multicanais, ressonância, raio x, ultrassom, e uma estrutura onde será possível fazer exames de forma rápida para dar suporte à emergência.

Além de atender a mais de 30 planos de saúde e particulares, o novo hospital também terá uma forte vocação educativa. “Pensamos em fazer um hospital voltado para a educação, com projetos de pesquisa, pós-graduação, mestrado e doutorado. Isso permitirá a formação de novos médicos e o desenvolvimento profissional dos jovens formados na região, além de criar um campo de trabalho para os médicos formados aqui”, explica o professor Jodilton Souza, empresário do Grupo Nobre.

Ele acredita que o hospital será um grande passo para Feira de Santana, proporcionando atendimento de alta qualidade e oportunidades educacionais.

O hospital será dividido em três blocos. O primeiro bloco, que inclui parte do antigo Hospital Materdei, foi todo reestruturado e ampliado, preservando a icônica escada, um símbolo histórico importante para a cidade. Este bloco terá dois pavimentos, abrigando a cozinha, pronto-socorro, emergência, enfermarias, além de alguns apartamentos.

“O segundo bloco, com quatro pavimentos, acomodará o centro de imagem, o centro cirúrgico com 08 salas, a UTI com 20 leitos e a hotelaria, que inclui os apartamentos e enfermarias. Este bloco será um exemplo de modernidade e funcionalidade, focado em proporcionar o melhor atendimento aos pacientes”, explica Ivan Rocha.

O terceiro bloco será um edifício garagem de cinco pavimentos, com a frente voltada para a Avenida Eduardo Fróes da Mota (Av. de Contorno). Este prédio será destinado ao estacionamento rotativo, atendendo tanto clientes e visitantes quanto os profissionais que atuarão na unidade. Além disso, abrigará toda a infraestrutura de apoio, como sistemas de gases medicinais, geradores, subestação elétrica e sistema de vácuo.