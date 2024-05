Colbert abre o Ayrton Sena e bota pra rodar o BRT-2 com mais seis ônibus articulados

O prefeito Colbert Filho entregou na manhã de hoje (28), no Terminal Ayrton Senna, seis novos ônibus articulados com ar-condicionado e suspensão a ar preparados para transportar até 150 passageiros. Os veículos especiais possuem 23 metros de comprimento.

Os ônibus BRT foram adquiridos pela Empresa Rosa e serão integrados à fase experimental em sete linhas do sistema Bus Rapid Transit (BRT-2), contemplando os corredores das Avenidas João Durval Carneiro e Ayrton Senna.

“Esses veículos são verdadeiros “papa-filas” por transportarem, em horários de pico, uma enorme quantidade de pessoas com conforto e segurança, reduzindo assim, o tempo de espera do passageiro”, afirmou o prefeito Colbert Filho, acrescentado que “a mobilidade urbana é uma prioridade da gestão”.

Os ônibus BRT possuem espaço reservado para dois cadeirantes e acompanhantes, plataformas elevatórias de acessibilidade, cinco portas para embarque/desembarque e mais dez assentos reservados às mulheres no primeiro vagão – do projeto piloto Primeiro as Damas.

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Sérgio Carneiro, mais 11 bairros da área Norte de Feira de Santana passam a ter ônibus BRT climatizados, sendo: Mangabeira, Alto do Rosário, Conder, Conceição I, Conceição II, Conceição III, Agrovila, Centenário, Ponto Central, Centro e Jardim Europa.

Os corredores das Avenidas Iguatemi, Getúlio Vargas e Dr. Olímpio Vital serão contemplados com itinerário complementar do BRT-2. O titular da SEMOB revela que nos próximos dias mais quatro novos ônibus BRT-2 serão entregues à comunidade e circularão pela Cidade Nova, Caseb, Feira VI, Tomba e na Brasília.

“E vamos dar mais mobilidade à UEFS com a chegada de dois ônibus articulados BRT climatizados que também fará o itinerário do corredor na avenida José Falcão da Silva”, explica o gestor da Semob.

CORES DA VIDA. Os seis ônibus entregues nesta terça-feira estão com novo layout, representando as cores relacionadas às campanhas de prevenção e concientização que ocorrem ao longo do ano. A exemplo do azul, em diferentes tonalidades, que representam a prevenção ao câncer colorretal e de próstata, autismo e diabetes.

O rosa chama atenção para a prevenção ao câncer de mama; o laranja, conscientização sobre o câncer de pele, anemia e leucemia. O amarelo simboliza um alerta à prevenção ao suicídio e conscientização sobre acidentes de trânsito.

CONFIRA AS LINHAS ALIMENTADORAS E BRT 2:

002 – Cidade Nova via João Durval (BRT 2)

066 – Conceição I via Parque Brasil (BRT 2)

067 – Conceição I via Santa Bárbara (BRT 2

077 – Mangabeira/ Agrovila via João Durval (BRT 2)

078 – Mangabeira/ Alto do Papagaio via João Durval (BRT 2)

078A – Mangabeira/ Alto do Papagaio via Maria Quitéria

097 – Corredor Zerezin

108A – Conder/ Av. Iguatemi via Maria Quitéria

111 – Conder/ Av. Iguatemi via Terminal Norte

113 – Jardim Europa/Av. João Durval (BRT 2)

200 – BRT2/Av. João Durval/Av. Getúlio Vargas (BRT 2)