Prefeitura de Feira promove palestra e plantio de árvores para comemorar o Dia do Meio Ambiente

No Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho) terá programação especial em Feira de Santana. As atividades alusivas a data começam nesta quarta-feira (29) com a palestra “Poluição Atmosférica Relacionada ao Uso de Produtos Químicos pelas Empresas Dedetizadoras”, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, a partir das 8h. O evento é em parceria com a Vigilância Sanitária.

A programação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente prossegue na segunda-feira (3) com a revitalização da Lagoa Antônio Dias, no bairro Limoeiro. Esta ação é em parceria da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Sesp) e a empresa Yokohama.

Já no dia 5 (quarta-feira) haverá plantio de mudas de árvores na Escola Municipal Antônio Júlio da Silva, no povoado da Formiga, no distrito de Maria Quitéria, às 8h30. À tarde, o plantio vai ocorrer na avenida Francisco Fraga Maia a partir das 15h.

Ainda neste dia, a Semmam estará presente no evento Expo Portal – Exposição Agropecuária, no Parque de Exposições João Martins da Silva.