“Conselho Político” de Zé Neto vai à Praça do Tomba no sábado

O Conselho Político da pré-campanha do deputado federal Zé Neto para a Prefeitura de Feira de Santana é formado pelos 10 partidos que firmaram uma aliança para a eleição municipal deste ano: PT, PCdoB, PSOL, PV, PP, Avante, Podemos, PSB, PSD e MDB.

Neste sábado, representantes, presidentes locais e estaduais destes partidos vão ao estacionamento da Praça do Tomba para um “diálogo” com a comunidade sobre as expectativas em relação a um novo governo municipal a partir de 2025.

Zé Neto está colocando em prática uma nova maneira de comprometer partidos e lideranças políticas no trabalho de coletivizar as decisões.

Do Conselho Político devem nascer de propostas de governo até a indicação da pessoa que vai ocupar a posição de candidata a vice na chapa de Zé Neto.