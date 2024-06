“Amor de Clarice Lispector”, no Teatro do Cuca, sexta e sábado

A programação do “Feira Tem Teatro” retorna aos palcos com espetáculo baseada na obra da romancista e contista brasileira, Clarice Lispector. ‘Amor de Clarice Lispector’ explora a condição existencial humana, focando especialmente na perspectiva feminina.

A peça está em cartaz apenas dois dias, 7 e 8 (sexta e sábado), às 20h00 no Teatro do Cuca Centro da Cidade.Ingressos: R$ 20,00 (meia promocional na compra antecipada pela Sympla) Bilheteria do Teatro: R$ 40,00 (inteira) e R$20,00 (meia).Classificação: 14 anos

Link da Sympla: https://www.sympla.com.br/amor-de-clarice-lispector__2475113