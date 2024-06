Hospital Municipal em Feira é promessa de todos os candidatos a Prefeito

O deputado Zé Neto aproveitou o encontro no Tomba, sábado passado, com os 11 partidos que o apoiam como pré candidato a Prefeito da Feira e deu destaque à construção do Hospital Municipal como a demanda mais importante surgida dos “reclamos” da população naquele bairro que é um dia mais populosos da sede do Município.

A construção do Hospital Municipal deve estar em todos os programas de governo que serão oficialmente apresentados pelos candidatos no decorrer da campanha. O ex-prefeito Zé Ronaldo já admitiu a ideia e o “terceira via” Pablo Roberto não é muito diferente.

A ideia de um Hospital exclusivo do Municipio encontrou uma resistência no prefeito Colbert Filho mas em pronunciamentos recentes já demonstrou ter cedido à pressão.

A construção de um hospital como esse envolve interesses econômicos muito fortes no segmento médico-empresarial da cidade.