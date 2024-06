Cristãos europeus ajudam crianças e jovens do semiárido da Bahia através do MOC

O Movimento de Organização Comunitária (MOC), a Kindernothilfe (KnH) e o Governo da Alemanha, assinaram parceria para o projeto “Edu-cativando na Caatinga”, que foca em crianças, jovens e suas famílias, para protegê-los dos impactos das mudanças climáticas no semiárido. A KnK é uma das maiores organizações filantrópicas, cristãs, da Europa que ajuda a crianças no mundo inteiro. Começou em 1959,em Duisburg , na Alemanha.

No mês passado representantes da KnK e do governo alemão visitaram localidades do semiárido baiano, conhecendo projetos do Moc, as pessoas e a cultura do local. conheceram de perto a realidade do projeto, as crianças assistidas, as mulheres, as famílias e as comunidades rurais envolvidas. Eles também procuraram entender melhor a metodologia do MOC e esclarecer dúvidas administrativas do novo projeto.

O MoC está fazendo 55 anos, é uma organização não-governamental das mais antigas em atuação na Bahia. Diversas lideranças locais e regionais nasceram ou foram “treinadas” no trabalho de campo do MoC. O atual governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, é uma dessas.

Este novo projeto representa um passo importante na luta para fortalecer as comunidades do bioma Caatinga, promovendo um futuro mais sustentável e protegido para as gerações futuras”, disse a presidente do MOC, a ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira, Conceição Borges.

Foto: divulgação