Prefeitura de Feira entrega 118 escrituras no conjunto Paulo Souto

O prefeito Colbert Martins Filho entregou na manhã desta terça-feira (4) mais 118 escrituras no conjunto Paulo Ganem Souto promovido pela Prefeitura de Feira de Santana, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, com colaboração do Tribunal de Justiça da Bahia. A cerimônia ocorreu na Escola Municipal Profª Josenita Nery Boaventura.

A escritura em mãos permite que essas famílias tenham a propriedade legal de suas casas, podendo utilizá-las para financiamento, refinanciamento, hipoteca, entre outros. O ato contou com a presença de secretários, autoridades municipais e representantes do TJBA.

“A grande maioria dos beneficiados aqui hoje são mulheres. Agora a casa onde moram, onde vivem, é de cada uma de vocês. Estamos trabalhando em conjunto com o cartório para conceder o título de propriedade para cada um, sem pagar nenhum centavo por esse documento que vocês estão recebendo hoje, que é de direito de vocês”, discursou o prefeito Colbert Filho durante a cerimônia.

A moradora do conjunto e assistente administrativo, Márcia dos Santos Silva, destaca que o momento foi muito aguardado pela população.

“O que estou sentindo hoje é uma alegria, uma imensa satisfação e realização de um sonho. Todos nós moradores do conjunto esperamos há um bom tempo por este dia e graças a Deus ele chegou”, descreveu.

De acordo com a secretária de Habitação, Cíntia Machado, haverá uma próxima etapa para entregar as escrituras daqueles que devido a falta da documentação necessária exigida pela lei não puderam receber o documento neste momento – totalizando 368 escrituras para a localidade. “É um dia de alegria para os moradores. Estamos avançando na regulação fundiária ainda em outras localidades como Núcleo Conceição, Agrovila e SIM”, citou.

Fotos: ACM