Iniciada plantação de corais marinhos na Baía de Todos-os-Santos

O Governo da Bahia inaugurou a primeira área de Plantio de Corais Marinhos no estado, próximo à localidade de Mar Grande, na Região Metropolitana de Salvador, para marcar a passagem do Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho.Trabalho em parceria com a ONG ProMar, o objetivo do plantio é garantir a preservação ambiental na baía mais extensa do Brasil e a segunda maior do mundo, a de Todos os Santos. Os corais servem como habitat para milhões de espécies marinhas, fornecem barreiras naturais que protegem as linhas costeiras da erosão e são fundamentais para o sustento de centenas de milhões de pessoas.

Devido ao aquecimento dos oceanos e das ações humanas, se faz necessário o cultivo de corais em águas profundas, como uma técnica promissora para a restauração desse importante ecossistema.

TURISMO REGENERATIVO – Zé Pescador, fundador da ONG ProMar, diz que a parceria com o Estado vai permitir “colocar a Bahia no lugar de destaque da restauração de ecossistemas e no turismo regenerativo e científico”.

“O desenvolvimento disso vai chegar num parque marinho, na criação de corais, com a participação de famílias de pescadores. Então a gente está criando aí uma nova possibilidade também”, prevê.