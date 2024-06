UEFS abre inscrições para o Concurso de Literatura de Cordel

Valorizar a cultura popular nordestina, incentivar a produção artística e promover mais uma ação de interação e integração entre a academia e a sociedade são alguns dos objetivos do Concurso de Literatura de Cordel “Zoordel”, promovido pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). As inscrições para a 3ª edição do Concurso de Literatura de Cordel “Zoordel” estão abertas até o dia 3 de julho e podem ser feitas no site www.uefs.br ou pelo formulário disponível no link https://forms.gle/X7phTqo7CnLd3ZDf6

A iniciativa está na terceira edição e em 2021 e 2022 contou com a participação de quase 200 inscritos. Com abrangência nacional, o concurso terá prêmios de R$ 4 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil para os três primeiros colocados.

Este ano o tema do concurso é “Feiras livres” e as composições humana e material que fazem parte do ambiente. A divulgação do resultado e a premiação vão ocorrer no dia 5 de setembro no campus da Uefs.

Os cordéis serão avaliados por uma comissão composta por um especialista em cordel, um historiador e um cordelista.