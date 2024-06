Covid-19: nova fase da mobilização nacional pretende vacinar 70 milhões de pessoas

O Movimento Nacional pela Vacinação, campanha encabeçada pelo Ministério da Saúde, entrou em nova etapa e pretende vacinar ao menos 70 milhões de pessoas contra a Covid-19. Na primeira quinzena de maio, o Brasil recebeu 15,5 milhões de doses que protegem também da nova variante em maior circulação no país hoje — a XBB. Esse lote está sendo distribuído para todas as Unidades da Federação, que têm autonomia para começar a aplicação imediatamente.

Estados como Minas Gerais, Pernambuco e Ceará, e o Distrito Federal já começaram a aplicar as vacinas monovalentes XBB. As salas de vacinação do Recife, em Pernambuco, iniciaram, na quarta-feira, 22 de maio, a aplicação das doses da nova vacina. E é grande a expectativa de proteção contra a doença, como explica a gerente do programa de imunização do Recife, Nádia Carneiro.

“Esse momento da nova atualização da cepa da composição da vacina do Covid é um marco significativo, assim como foi da bivalente. É um marco também a vacina fazer parte do calendário de rotina infantil. E para o grupo prioritário, é muito importante que esta vacina esteja disponível, porque é a composição adequada de maior circulação, para que a gente tenha uma proteção com mais eficiência.”

Segundo o Ministério da Saúde, este primeiro lote será suficiente para atender a todos que precisam neste momento — e não vão faltar doses para o público prioritário.

Neste momento, apenas os prioritários e as crianças tem recomendação de um reforço anual. Segundo as autoridades de saúde, a imunização é a principal medida de prevenção contra as formas graves da doença, hospitalizações e óbitos.

A vacina contra a Covid-19 está atualizada e disponível nas Unidades Básicas de Saúde. Crianças de seis meses a menores de cinco anos, idosos e demais grupos prioritários devem receber o imunizante.