Parque da Cidade estÃ¡ aberto ao pÃºblico com ciclovia ampliada

O Parque da Cidade Frei José Monteiro, no conjunto Feira VII, foi reaberto ao público nesta terça-feira (11), após intenso processo de reforma e revitalização no equipamento municipal que funciona de terça-feira a domingo.

As obras de recuperação envolveram a construção de mais de mil metros de pista para ciclovia e cooper/caminhada com piso intertravado, reconstrução da ponte e do píer, recuperação da fachada e da reserva manancial nascente, recuperação da vegetação nativa, além de reestruturação das áreas destinadas ao lazer, esportes e recreação.

Fez parte do projeto a substituição dos bancos e a recuperação dos quiosques e alambrados. Já foram concluídas a reforma dos banheiros e do casarão. A drenagem foi um dos principais objetivos da reforma.

O local possui 28 hectares e é uma importante área para a prática de atividade física e lazer da população.