Junho, Santo Antônio e São João

Com o início de junho, começou o espocar de fogos nas noites feirenses. Parte deles, como se sabe, deve-se às celebrações da trezena de Santo Antônio, tradicional por aqui, que termina hoje (13). Foguetório amplo, a fumaça densa ganhando os céus, brilhante, refletindo a luz das lâmpadas da iluminação pública.

Junto com a trezena, é claro que há, também, o foguetório do futebol, as torcidas seguem comemorando. Mas existem também os que aguardam com ansiedade a chegada dos festejos juninos. São esses que, mesmo antes da chegada do São João, aproveitam para extravasar, soltando seus fogos, extasiando-se com os sons, as luzes, as cores.

São mais comuns nos finais de semana, mas arriscam-se também nas silenciosas noites dos dias úteis. Entre eles, prevalecem as crianças. Inquietas, essas mal se controlam, contando os dias para a mais aguardada festa da infância nordestina.

Fogueiras, por enquanto, ainda são raras. Mas, pelas ruas, já é possível observar a oferta, tabuletas de “vende-se” tentando despertar a atenção de quem passa. Ostentam tamanhos variados, buscando satisfazer bolsos diversos.

Há, também, mais vendedores de amendoim. O feirense, como se sabe, aprecia o amendoim cozido, para além das festas juninas. Há demanda o ano todo. Mas a quantidade de vendedores aumenta neste mês de junho. Típico da época é o forró, o licor, as bandeirolas e os bolos de aipim, puba, fubá, milho.

Arrematando a atmosfera junina, há a boa notícia da chuva persistente. Começou em meados de abril e vem se renovando com regularidade. Na zona rural – e na cidade também – a expectativa é por uma boa colheita de milho. Por aqui, o milho arde assado nas fogueiras juninas, mas também é matéria-prima para inúmeros pratos da culinária regional.

Depois das temperaturas inclementes do El Niño, está aí La Niña resfriando, trazendo chuva. Como se sabe, o cenário junino exige a garoa, o frio moderado. Neste 13 de junho, dia consagrado a Santo Antônio, o cenário do São João se desenha com perfeição.

Afinal, o feriado até cai numa segunda-feira, assegurando mais um fim-de-semana prolongado…