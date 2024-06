João Gomes e Luiz Caldas são atrações no palco principal do São João em Salvador

Neste sábado (15), no palco principal do São João da Bahia, no Parque de Exposições, em Salvador, tem as apresentações de Luiz Caldas, Márcia Felipe, Psirico, Escandurras e João Gomes, encerrando a primeira fase dos festejos. No pranchão, o show fica por conta de Danilo Sori e a banda Na Carona. E, no Coreto, a animação é garantida com Prazer Love, Livia Nunes, Lucas Freitas, Elly Nascimento, Karin Barros e Bom da Pisada.

A festa é realizada pelo Governo do Estado e promovida pela Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado (Sufotur).

Antes de subir ao palco do Parque de Exposições de Salvador pela primeira vez, o dono dos famosos refrões de “Canudinho”, o cantor Netto Brito dividiu sua emoção por participar da festa. “Esse show é muito importante para minha carreira! Eu fiquei muito feliz, quando eu soube que eu ia tocar no maior São João da Bahia, aqui na capital. Fiquei muito nervoso também, é muita felicidade, porque eu nunca toquei em um palco desse, com toda essa estrutura. Meu coração transborda de alegria e gratidão!”, contou o novo fenômeno do arrocha, que é natural da cidade de Irará.

Foto: Fernando Vivas/Secom

Leia mais