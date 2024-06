MOC faz parceria com o ‘Bahia sem Fome’ e volta a atuar em Feira

O professor Albertino Carneiro, um dos fundadores do Movimentos de Organização Comunitária, queixava-se da ausência do MOC na paisagem urbana e rural de Feira, onde nasceu essa organização não-govetnamental que é quase sexagenária. De um certo tempo para cá, o MOC concentrou sua atuação no sertão do sisal e outras áreas distanciando-se do trabalho de campo no território da Feira.

Com a escolha de Conceição Borges para a presidência do Movimento, essa queixa do professor foi ouvida em um ambiente mais favorável e a Ong conseguiu fechar duas parcerias que lhe fizeram voltar a atuar no Município.

Uma delas é ligada à habitação, com o “Viver Melhor” e a outra com o programa “Bahia sem Fome”, nesse já estão sendo atendidas, via MOC, cerca de 1500 famílias. Conceição Borges foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana.