Luizinho dos 8 Baixos e Os Pé Quente do Forró animam Mercado de Arte nesta segunda-feira

Sanfoneiro popular e premiado em diversos festivais, autodidata, cadeirante, Luizinho dos 8 Baixos segura firme o forró e o samba, onde estiver. Nesta segunda-feira, 17, ele e o grupo “Os Pé Quente do Forró”, estarão animando com muita música, a partir do meio-dia, o Mercado de Arte Popular (MAP) a poucos metros da praça do Lambe-Lambe onde, na segunda-feira passada, o sanfoneiro também se apresentou dentro da programação do Arraial do Comércio.

Luizinho nasceu no distrito de Ipuaçu, em Feira de Santana, e aprendeu a sanfona ainda menino, tendo como mestres informais alguns bons sanfoneiros da região, muitos ainda em atividade. Todas as segundas-feiras, exceto nesse período junino, Luizinho anima a tradicional Praça do Tropeiro, próxima ao Centro de Abastecimento/Shopping Popular.