Prefeitura de Feira revitaliza Terminal da Pampalona

A Prefeitura de Feira está finalizando a revitalização do Terminal da Pampalona. As intervenções na infraestrutura do equipamento de mobilidade urbana passam a garantir mais comodidade e conforto aos usuários.

No pacote de melhorias estabelecido pelo prefeito Colbert Filho estão novo bicicletário com capacidade para 56 vagas, pintura de toda a área interna do transbordo, novos assentos com espaço reservado a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, além de internet gratuita com acesso por QR Code, sinalização horizontal (faixas para pedestres) e placas indicativas constando as linhas de ônibus.

O objetivo da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) é conservar a estrutura física do equipamento público através de ações que resultam na transformação do aspecto visual, bem como proporcionam ao passageiro um ambiente limpo e acolhedor.

O Governo Municipal substituiu lâmpadas convencionais por LED, instalou câmeras de monitoramento e revisou a rede elétrica/hidráulica. Nas estações de embarque e desembarque foram fixadas caixas coletoras de lixo e extintores de combate a incêndio.

Foram realizadas ainda a reposição do piso tátil emborrachado e os sanitários estão com serviço de limpeza fixa. “Achei maravilhoso. Olha que coisa linda sentar aqui e se sentir bem. Mas temos que cuidar do que é nosso”, afirma a aposentada Josefa Maria dos Santos, usuária do sistema de transporte público urbano.

O Terminal da Pampalona oferta diariamente oito linhas e 16 ônibus modelo padron (maior capacidade para passageiros) que atendem as comunidades da Asa Branca, Pedra Ferrada, Sítio Novo, Campo do Gado, George Américo, Morada das Árvores, Gabriela, Jardim Cruzeiro e Sobradinho e o distrito de Maria Quitéria (São José).

