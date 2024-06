Casos de violência contra idosos vem crescendo, ano a ano, em Feira

Em 2022, foram registrados 296 casos de violação contra os direitos do idoso, em Feira de Santana. No ano seguinte, em 2023, esse número aumentou para 379 denúncias. Este ano, até maio, o número aumentou 19% em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 153 de janeiro a maio de 2023, enquanto em 2024 o número saltou para 183 casos denunciados. Os dados são do Núcleo de Direitos Humanos, da Secretaria de Políticas para as Mulheres.

O Núcleo recebe denúncias através do Disque 100 e da central Fala Feira 156, além do atendimento presencial na rua Georgina Erisman, 185, no centro da cidade.

No sábado passado foi o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data chama a atenção para a existência de violações dos direitos dos idosos e para a importância da denúncia.

A diretora do Departamento de Igualdade Racial, Gênero e Juventude, Polyana Carvalho, afirma que “logo após a denúncia, nós apuramos junto com a equipe multidisciplinar de assistentes sociais e psicólogos. Vamos à casa do idoso para verificar se a violação existe e se a denúncia é válida”.

“Sabemos que a responsabilidade de cuidar do idoso é da família, mas estamos aqui para ajudar juntamente com a sociedade a conscientizar que o idoso precisa ser cuidado e ter uma atenção melhor da família. Se você é um familiar, um vizinho ou mora perto de um idoso que está sendo negligenciado ou sofrendo algum tipo de violação de direitos, não se cale, denuncie”, incentivou Polyana Carvalho.