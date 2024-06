O acesso à água tratada e ao saneamento em Feira

Além do debate sobre mudanças climáticas, há em pauta atualmente a questão delicada do acesso à água para consumo e produção. Embora disponha de fartas fontes hídricas, o Brasil começa a viver o pesadelo da escassez. Uma das maiores ameaças, hoje, é a privatização dos sistemas de água e saneamento. Em São Paulo, por exemplo, a medida está em andamento. Mundo afora, privatizar os serviços não deu certo. Com certeza não dará certo também em São Paulo, sob a tutela do bolsonarismo.

Na Feira de Santana, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento, a Embasa, é a responsável pelos serviços. Há inúmeras reclamações – e uma sorrateira e velada intenção de privatização – mas, no geral, a qualidade media dos serviços, na Feira de Santana, não é das piores, considerando a realidade brasileira. Há números disponíveis.

Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS, de 2021, informam que 88,89% da população feirense – 560,9 mil pessoas – tem acesso aos serviços de abastecimento de água. Na Bahia, o percentual é menor (80,97%) e, no Brasil, também é menor (84,2%). Embora cerca de 10% dos feirenses ainda não tenham acesso, os números estão acima das médias estadual e nacional.

A população urbana tem mais acesso aos serviços. O mesmo SNIS informa que 93,66% dos feirenses – 536,2 mil pessoas – são atendidos. Neste quesito, o percentual é menor que no estado (98,52%), mas pouco maior que no país (92,13%). Trata-se de um serviço, portanto, que pode ser ampliado em nível local.

A população que reside no rural feirense sempre reclama das suspensões no fornecimento de água. É, de fato, um problema recorrente. Mas, mesmo assim, 47,94% (24,7 mil) tem acesso ao serviço. Mais que na Bahia (33,56%), mas bem menos que no Brasil (67,49%). É necessário, portanto, mobilizar-se para ampliar a oferta no rural feirense.

Grave, na Feira de Santana, é a questão da perda da água tratada. Aqui, nada menos que 42% do líquido é perdido antes de chegar às torneiras de quem consome. Bem elevado até para os ineficientes padrões do estado (27,74%) e do Brasil (32,51%).

É bom lembrar que esse desperdício se traduz em tarifas mais altas, o que penaliza o consumidor. O feirense paga, em média, R$ 5,35 por metro cúbico de água; a média baiana – que inclui empresas municipais – é maior (R$ 6,67), mas a do Brasil é mais em conta: R$ 4,91. Desperdício menor certamente impactaria sobre o valor da tarifa.

Os números mostram que é necessário ampliar a cobertura dos serviços. As constantes reclamações, por sua vez, revelam que há espaço para aprimorar a qualidade. Daí a defender a privatização dos serviços, porém, a distância é grande. Nos últimos anos, o discurso da privatização ganhou corpo e está sendo tentado em São Paulo. No Rio de Janeiro, houve a privatização e não se pode afirmar que os serviços são de excelência, a despeito da elevação dos preços das tarifas…