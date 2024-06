Zona rural feirense não tem esgotamento sanitário

No texto anterior abordamos a questão do acesso à água tratada na Feira de Santana. Conforme mencionado, a situação não é das mais graves, considerando a realidade brasileira. O cenário muda de figura, porém, quando se considera a questão do esgotamento sanitário. Os números seguintes são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS, relativos a 2021. As informações estão disponíveis no site do Instituto Água e Saneamento.

Com relação à coleta de esgoto, 345,5 mil habitantes da Feira de Santana contam com o serviço oferecido pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento, a Embasa. Isso corresponde a 55,37% da população feirense. Na Bahia, o percentual é até um pouco menor (55,14%), mas a situação do Brasil é mais confortável: 66,95%.

A população urbana que conta com o serviço corresponde a 345,5 mil pessoas, o equivalente a 60,35% desse segmento da população. A realidade é um pouco melhor que a da Bahia (54,42%), mas fica distante da média brasileira (71,87%). Há, portanto, muito o que avançar nessa seara.

O grande drama, porém, está no atendimento à população rural. Por aqui, só duas pessoas que residem no campo tem acesso ao sistema de esgotamento sanitário. Não é erro de digitação, é isso mesmo: só duas pessoas.

Assim, fossas individuais ou outras formas de descarte são a alternativa para quem não mora na zona urbana. No estado, o serviço está disponível para apenas 9,89% dos baianos que vivem no campo e, em nível nacional, para 62,52%.

A propósito, mora bastante gente no rural feirense: no Censo 2010, representavam 8,3% da população, o que correspondia a cerca de 46,2 mil pessoas. Era o equivalente a toda a população de Seabra naquele levantamento, a 48ª maior da Bahia.

É gente demais para vivendo sem o conforto do esgotamento sanitário. Pior ainda: sem nenhum tipo de sinalização de que podem contar com o serviço mais à frente. Desde o Brasil Colônia, o Império, a República Velha, até os dias atuais, nada mudou em relação à questão. Frise-se: também não há sinalização de que vá mudar.

No texto anterior mencionamos que a privatização dos serviços – tentada em diversas partes do mundo – não necessariamente melhora a qualidade, mas sempre implica em considerável elevação dos preços destes serviços. Em muitos lugares a medida foi revogada.

“Privatiza que otimiza”, gritará um desses liberais lacradores de mídia social. O problema é que, no caso do rural feirense, privatizar nem sequer figura como alternativa. Afinal, quem vai se interessar por levar saneamento a áreas rurais, cuja população é pobre e onde inexistem ganhos de escala? Nem vale a pena perder tempo repelindo especulações do gênero.

O fato é que os números do SNIS revelam uma situação vexatória no rural feirense no que se refere à oferta de esgoto. É ano eleitoral, seria bom que o tema fosse colocado em debate.