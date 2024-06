Desfile do Bando Anunciador da Festa de Santana desse ano termina na Praça do Nordestino

O desfile do Bando Anunciador, próximo dia 7, termina na praça do Nordestino, ou seja, não volta mais pra Matriz de Senhora Santana da Feira, como virou tradição desde o resgate desse evento pela Universidade Estadual de Feira de Santana. A decisão, tomada pela direção do Centro Universitário de Cultura de Arte (CUCA), da UEFS, foi anunciada na última reunião ocorrida nesse prédio na Rua Conselheiro Franco, de onde sai o desfile pelas ruas centrais da cidade.A UEFS quer evitar a concentração pós-desfile que geralmente ocorre na Conselheiro Franco.

O jornalista Adilson Simas lembra que “o Bando Anunciador é uma festividade singular de Feira e nasceu com a própria Festa de Santana. Em 1988, Dom Silvério Albuquerque tomou a decisão de separar os festejos litúrgicos das manifestações profanas. Mais do que separar, o bispo decretou o fim do lado profano da Festa de Santana.E para dificultar qualquer resistência retornou a festa da padroeira para o mês de julho, como acontecia até o século 19.