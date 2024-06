Três distritos rurais de Feira têm festa junina neste fim de semana

Seis dos oito distritos rurais de Feira de Santana terão festa junina este ano, promovida pela Prefeitura do Município. Neste fim-de-semana de São João a festa acontece em três deles : Maria Quitéria (São João de São José), Jaguara e Tiquaruçu. No São Pedro, as festas acontecem em Jaíba, Humildes e Bonfim de Feira. Matinha e Ipuaçu não ganharam programação especial.

VEJA ONDE IR:

JAGUARA

Dia 23/06

18h – Flor da Jurema

20h – Delirius do Olhar

22h – Vulcão Aceso

00h – Thytere

02h – Lancinho

JAGUARA

Dia 24/06

17h – Aline Ataíde

18h – Mazinho Venturiny

20h – Bahia Band

22h – Cueca Branca

00h – Alex Camargo

02h – Forró Cometa Vip

MARIA QUITÉRIA (SÃO JOSÉ)

Dia 22/06

Palco I

18h – Forró do Zé

20h – Neném Acordeom

22h – Olivan Monteiro

00h – Zé Honório

02h – Felipe Aladin

Palco II

16h – Quadrilhas

18h – Trio Maracás

19h – Dr. Edy

20h30 – Waldomio

22h – Sutak Manhoso

23h30 – Valério Ribeiro

01h – DONG Boy

02h30 – Rosana Dias

MARIA QUITÉRIA (SÃO JOSÉ)

Dia 23/06

Palco I

18h – Paula Sanfer

20h – Reynaldo Barbosa

22h – Tonho Matéria

00h – Del Feliz

02h – Galeguinho Spa

Palco II

15h – Quadrilha

18h – Forró primavera

19h – Luxo Ostentação

21h – Sutak Fogoso

22h30 – Forró das Elétricas

00h – Balão Beijo

01h30 – Novilha de Prata

MARIA QUITÉRIA (SÃO JOSÉ)

Dia 24/06

Palco I

18h – Jonny Chamego

20h – Carlos Pitta

22h – Naldinho e Léo Rios

00h – Mestrinho

2h – Márcia Porto

Palco II

15h – Quadrilha

18h – Rony Fiuza

19h30 – Zé Araújo

21h – Fábio Aquino

22h30 – Thalita Costa

00h – Jarbas Original

01h30 – Paulo Raio

TIQUARUÇU

Dia 22/06

17h – Stylo Romance

18h – Brukas e Usbrukutus

20h – Xêro Perfumado

22h – Forró da Casaca

00h – Paulo Bindá

02h – Lua Cheia

TIQUARUÇU

Dia 23/06

17h – Os Pé Quente do Forró

18h – Marcelo Porradão

20h – Moisés Santana

22h – Os Clones

00h – Italo Júnior

02h – Sela Vaqueira

TIQUARUÇU

Dia 24/06

17h – Altino

18h – Balanço Gostoso

20h – Raimundinho do Acordeon

22h – Asas Livres

00h – Klessinha

02h – Gigantes Prime