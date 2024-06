Sergio Carneiro lança livro jurídico em co-autoria com as filhas Aline e Ticiana

O advogado Sergio Barradas Carneiro lançou, na Universidade de Salvador (Unifacs), um livro que tem como coautoras suas filhas Aline e Ticiana. Intitulado de “Direito das Famílias”, o livro já está disponível nas plataformas digitais como e-book e livro físico através da Amazon, Submarino, MagaLu, Americana e Mercado Livre.

Segundo Sergio, o livro aborda fatos históricos para o direito familiar, como Rui Barbosa que instituiu o casamento civil em 1890, Nelson Carneiro que instituiu o divórcio em 1977 e César Borges, que trouxe o divórcio e o inventário extrajudicial em cartório. Além disso, Barradas também ressaltou em seu livro o trabalho que desempenhou para acabar com o instituto de separação judicial e o prazo de dois anos para o chamado divórcio direto, em 2010, época que foi deputado federal.

O ex-secretario de Mobilidade de Feira também comentou sobre o trabalho das filhas para o desenvolvimento do livro. Segundo ele, Aline Barradas abordou a questão da pluriparentalidade, ou seja, ter registrado em documentos, mais de um pai ou de uma mãe. “Na dinâmica da sociedade atual, com separações e recasamentos, uma pessoa pode ter dois pais, o biológico e o afetivo” contou Sérgio.

Já Ticiana Barradas, falou sobre a questão das uniões paralelas consentidas (ou relações poli amorosas), além de trazer como destaque a possibilidade de “Acordo de procedimentos”, que nada mais é do que calendarizar processos judiciais. “Se pesquisar qual o pior problema da justiça no Brasil? 90% vão dizer que é a demora na prestação e a falta de celeridade no devido processo legal”, falou o advogado.