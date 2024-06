Festas juninas da Bahia recebem turistas do Brasil e do exterior

No município de Lençóis, na zona turística Chapada Diamantina, o São João tem quermesse, feira de arte e grupos de forró no Mercado Cultural, enquanto as quadrilhas juninas se apresentam no Teatro de Arena. Pelo palco principal do Coreto, passam atrações regionais e nacionais, com o apoio do Governo do Estado.

Durante a festa, a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) realiza a pesquisa sobre a satisfação dos turistas com o destino. São visitantes, principalmente, de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, além de estrangeiros dos Estados Unidos, Inglaterra, França e Itália. A movimentação fez a rede hoteleira da cidade chegar a 100% de ocupação.

“Vim porque fiquei sabendo que essa região é um parque turístico natural, com muito potencial ecológico, e eu queria conhecer. Ao chegar, fiquei sabendo do São João e estou aproveitando a festa. Está tudo muito bonito”, relatou o aposentado francês Thierry Nontrevil, 62 anos.

“O nosso São João tem características tradicionais, com muitas brincadeiras juninas, como o quebra pote e pau de sebo. Temos também a festa das famílias, onde os moradores fazem suas fogueiras na porta de casa e recebem os visitantes com licor e quentão. Os shows são uma atração à parte, com muito forró pé de serra”, explicou a secretária de Turismo de Lençóis, Aracely Dourado.

Ainda na Chapada Diamantina, em Senhor do Bonfim, o São João teve entre as atrações os forrozeiros Flávio José e Adelmário Coelho, que se apresentaram na Arena Gonzagão, e o tradicional desfile do bloco Jegue Elétrico. Com patrocínio do Estado, a programação atraiu visitantes do interior baiano e de diferentes regiões do país, que também foram entrevistados na pesquisa da Setur-BA, para saber a origem, meio de transporte, gasto e a opinião deles sobre os serviços turísticos.

“É a quarta vez que venho para o São João de Senhor do Bonfim, que considero um dos melhores da Bahia. Aconselho todo mundo a vir para se divertir. A cidade é hospitaleira, calorosa, afinal, o baiano é maravilhoso. A pesquisa é importante, mostra que o governo se preocupa com o turista”, ressaltou o professor Victor Neves, 44 anos, da cidade mineira de Governador Valadares.