“Feira Saúde Mais Perto” no Shopping Boulevard na quinta e sexta-feira

Os moradores de Feira de Santana terão acesso a diversos serviços de saúde, a exemplo de exames, consultas oftalmológicas e procedimentos odontológicos nos próximos dias 27 e 28 (quinta e sexta). Promovida pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia, a Feira Saúde Mais Perto funcionará no campo ao lado do Shopping Boulevard. Com a expectativa de alcançar 12 mil atendimentos, a feira vai disponibilizar consultas e exames como ultrassonografia, Raio-X e Eletrocardiograma, além de serviços de cidadania, com emissão de RG e CPF, através do SAC Móvel.

Os procedimentos de odontologia incluem cirurgias odontológicas de baixa complexidade, aplicação de flúor, restauração e tratamento de canal. Na área de oftalmologia, serão ofertadas consultas, cirurgias de catarata e limpeza de lente de cirurgiados de catarata.Também será disponibilizada emissão de documentos – primeira e segunda vias do RG e antecedentes criminais. Para emissão de RG, é necessário apresentar certidão de certidão de nascimento ou casamento.

Em 2024, já foram realizadas 46 edições da Feira Saúde Mais Perto em 45 municípios. Ao todo, desde 2023, mais de 600 mil atendimentos foram realizados na ação. Para acesso aos serviços, os usuários deverão apresentar Cartão SUS, RG, comprovante de residência, comprovante de vacinação contra a Covid-19 e requisição médica – para realização de exames de ultrassonografia.

“A Feira é mais uma ferramenta do Governo do Estado no processo de regionalização da saúde, levando atendimento de qualidade e fortalecendo as ações da Atenção Primária em todas as regiões. Em Feira de Santana, o Estado se faz muito presente em virtude das lacunas deixadas pela gestão municipal, e aplica, por ano, mais de R$ 570 milhões na saúde”, afirma Edvaldo Gomes, coordenador do projeto.