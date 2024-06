Jerônimo instala governo em Cachoeira e lança a Flica para outubro

A cerimônia de transferência simbólica da sede do Governo do Estado de Salvador para Cachoeira, no Recôncavo Baiano, a 46km de Feira de Santana, marcou, nesta terça-feira,25,o início das comemorações pelos 201 anos da Independência do Brasil na Bahia. O ato simbólico contou com a participação do governador Jerônimo Rodrigues, que recebeu o título de cidadão cachoeirano e lançou a Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica 2024).

O tiro da alvorada, no porto de Cachoeira, marcou o início da solenidade. Em seguida, houve o hasteamento da bandeira na Praça da Aclamação, com execução dos hinos Nacional, da Bahia e de Cachoeira pela Banda de Música da PM e Filarmônica 25 de Junho; e o ‘Te Deum’, ato religioso na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em memória aos que lutaram pela independência.

Na Câmara Municipal, o governador recebeu o Título de Cidadão Cachoeirano. Jerônimo O voltará à Cachoeira no proximo dia 29, para anunciar ações nas áreas de educação, segurança, infraestrutura, turismo e desenvolvimento rural.

Lançada oficialmente a Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica 2024) já tem data marcada. O evento vai acontecer entre os dias 17 e 20 de outubro, com uma extensa programação na cidade do Recôncavo Baiano e o tema “O mundo da literatura em festa”.

CACHOEIRA – Uma das vilas mais importantes do Brasil nos séculos XVII e XVIII, Cachoeira esteve entre as cidades que deram início às batalhas decisivas para tornar o Brasil independente de Portugal.

Em 25 de junho de 1822, os cachoeiranos assumiram a liderança do movimento que deflagrou a guerra pela Independência da Bahia. Pelos feitos heróicos de seu povo, o imperador D. Pedro I, em 1837, elevou a antiga vila à categoria de cidade, com a denominação de Heróica Cidade da Cachoeira.

Foto: Feijão Almeida/SECOM