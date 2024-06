Colbert assina ordem de serviço para duplicação da avenida Artêmia Pires

Um antigo sonho de quem mora ou trabalha na região que é considerada um dos maiores vetores de crescimento de Feira de Santana nos últimos anos, o bairro SIM, vai se tornar realidade: a requalificação e duplicação da avenida Artêmia Pires. A ordem de serviço para execução das obras foi assinada pelo prefeito Colbert Martins Filho na tarde desta quarta-feira (26).

A obra, sob responsabilidade da empresa P. Jota Construções, abrangerá cerca de 4,5 km da via, partindo do cruzamento com a Avenida Fernando Pinto de Queiroz até o Anel de Contorno.As intervenções iniciais incluem a construção de rotatórias nas imediações da Unex e a liberação de conversões à direita nas proximidades do Atacadão São Roque, serão realizadas de forma a manter os sentidos de fluxo existentes. A segurança e a fluidez do trânsito serão prioridades durante todo o processo de obra

As intervenções incluem a duplicação de trechos estratégicos da avenida, a implantação de uma moderna rede de drenagem pluvial e melhorias significativas na infraestrutura ao longo da via.

O prefeito Colbert Filho destaca que a obra proporcionará melhores condições de trafegabilidade em uma das principais vias da cidade. “Mais do que duplicar a pista, vamos realizar a implantação de uma rede de drenagem eficiente e promover a requalificação completa da Artêmia Pires, desde o cruzamento com a Fernando Pinto de Queiroz até a Unex. Essa é uma das principais vias da cidade e necessita de infraestrutura adequada para garantir um trânsito fluido e seguro, especialmente em um dos bairros com maior crescimento em Feira de Santana”, enfatiza o prefeito.