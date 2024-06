Orquestra Neojiba faz concerto inspirado em Romeu e Julieta

Nos próximos dias 3 e 4, a Orquestra NEOJIBA estará de volta ao Teatro Salesiano, em Nazaré, Salvador, com obras inspiradas em Romeu e Julieta, a trágica história de amor criada por Shakespeare que atravessa os séculos.

O concerto será aberto com “Romeu e Julieta: Abertura-Fantasia”, do russo Tchaikovsky. Na sequência, a orquestra interpreta as Danças Sinfônicas de “West Side Story”, famoso musical do norte-americano Leonard Bernstein, também inspirado pela obra de Shakespeare. O musical estreou na Broadway em 1957 e ganhou diversas adaptações premiadas no teatro e no cinema. A apresentação será encerrada com “Romeo Seul”, um dos movimentos da sinfonia “Romeu e Julieta”, do francês Hector Berlioz

As apresentações serão regidas por Eduardo Torres, diretor musical do NEOJIBA, programa do Governo da Bahia. O repertório, que será o mesmo nos dois dias, terá peças de compositores europeus e norte-americanos

A entrada solidária será a entrega de 2kg de alimentos não perecíveis, que serão doados para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.