Feira das Muriçocas

Muriçoca, mosquito, pernilongo. O nome científico é Culicidae. A fêmea vive que é uma beleza: entre 42 e 56 dias. O macho, coitado, é pouco longevo: ínfimos dez dias. Quando põem seus ovos, as muriçocas põem pra valer: entre 100 e 200 unidades, que podem originar uma verdadeira praga de novos insetos. Não é preciso muito esforço para coletar essas informações na Internet. Bastam uns poucos cliques.

Também não é preciso muito esforço para descobrir que o leque de alternativas para combater as muriçocas é amplo. Inseticidas diversos, repelentes, raquetes eletrificadas, luminárias, velas, óleos, até estrume seco de boi, queimado, figuram entre as opções.

Há, como remédio caseiro, uma curiosa mistura de vinagre de maçã, essência de eucalipto ou citronela e água. Deve ser borrifado nos ambientes em que as muriçocas se abrigam. Se tudo der errado, o jeito é recorrer aos antiquados e trabalhosos mosquiteiros para tentar dormir.

Não, não estou em viagem em nenhum lugar remoto, pouco salubre. Aqui mesmo, na Feira de Santana, a coisa anda feia: todo mundo reclamando da infestação de muriçocas que é – justiça seja feita – bem democrática, alcançando boa parte da cidade.

Em alguns lugares, por exemplo, ficar de boca aberta pode implicar em engolir uma boa porção delas. Normalmente, essas infestações acontecem nos meses chuvosos e mais quentes. Neste 2024, não: lá fora a temperatura pode estar abaixo dos 20 graus na madrugada que, mesmo assim, a labuta é grande para impedir que os insetos transponham os cobertores.

Bem que o famoso fumacê podia retornar às ruas da Feira de Santana para, pelo menos, amenizar um pouco a situação. Apareceu no começo do ano, quando se empilhavam casos de dengue por aqui. Depois sumiram. Aí as muriçocas apareceram.

Qual será a razão da inusitada infestação? Provavelmente algum desequilíbrio ambiental. Os tempos são estranhos e fenômenos outrora raros vão se tornando comuns. Mas isso já é especulação. Melhor deixá-la de lado e ocupar-se com repelir as muriçocas, vorazes, que, em alguns lugares, aparecem até durante o dia…