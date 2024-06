Dia do Asteroide é comemorado neste domingo; veja programação em Salvador

Em comemoração do Dia do Asteroide, o Museu Geológico da Bahia (MGB), em Salvador, órgão administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), realizará visita guiada nas exposições do Universo e dos Meteoritos, neste domingo (30), das 13h às 17h. A programação faz parte do Asteroid Day Salvador 2024, que é organizada pela Associação de Astrônomos Amadores da Bahia (AAAB), com o apoio do MGB e do Planetário da Universidade Federal da Bahia (Ufba). O evento está incluso no calendário mundial de comemorações, certificado pelo Asteroid Day Brazil.

O museu tem 49 anos, possui um dos maiores acervos geocientífico do Brasil e o maior da Bahia, com mais de 20 mil peças e destaque para o maior meteorito em massa recuperada no Brasil, o famoso Bendegó.

O equipamento já sediou grandes eventos que deixaram um legado na construção social como o 1º Fórum Nordeste de Economia Circular, abriga a Sala de Arte do Cinema do Museu, contando também com uma cafeteria e uma área verde, onde está situado a obra ‘Flor de Pedras’, do artista plástico Juarez Paraíso.

O espaço também trabalha com visita pedagógica, voltada para grupos acima de 15 pessoas, devendo ser agendada através do telefone (71) 3115-7971 ou do e-mail: mgb@sde.ba.gov.br. O MGB está localizado na Avenida Sete de Setembro, nº 2195, Corredor da Vitória. Funciona de terça a sexta, das 13h às 18h e aos sábados e domingos das 13h às 17h.