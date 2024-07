2 de Julho: a mais importante celebração na Bahia pela independência do Brasil

Com marquises e sacadas enfeitadas, nesta terça-feira (2), milhares de baianos e baianas foram às ruas de Salvador para reverenciar os heróis que lutaram pela Independência da Bahia e do Brasil do domínio português, em 1823.

A mais importante celebração pela independência do Brasil na Bahia foi prestigiada, mais uma vez, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira (2). Em carro aberto, com o turbante dos Filhos de Gandhy, Lula participou, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, do emblemático desfile do 2 de Julho.

Como de costume, o cortejo iniciou com a saída dos carros do Caboclo e da Cabocla no Largo da Lapinha, seguindo em direção à Praça Municipal. Na cerimônia logo no início da manhã, queima de fogos, colocação de flores no monumento ao General Labatut, execução do Hino Nacional pela banda da Marinha e hasteamento de bandeiras. O cenário da caminhada é marcado por muito colorido, numa grande demonstração da importância desta data.

Após a saída dos caboclos para o desfile, o cortejo ainda fez breves paradas para homenagear os Heróis da Independência, a Ordem Terceira do Carmo e a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. As ‘interrupções’ ocorreram no Convento da Soledade, em frente à Ordem e na Igreja Rosário dos Pretos, respectivamente. Por fim, os carros emblemáticos dos caboclos foram recolhidos na Praça Thomé de Souza.

foto:Joá Souza/Secom