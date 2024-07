Corpo de Iderval Miranda será cremado em Salvador

Faleceu nesta terça-feira, 2, o professor, poeta e escritor feirense Iderval Miranda, aos 75 anos. Era integrante do Grupo Hera. Foi bancário do Banco do Brasil. Gostava de fotografia. Iderval publicou os livros: Taça de Tule (1975), Festa e funeral (1982), O azul e o nada (1987), O veneno e sua essência (1991), Antologia poética (2010) e Então (2013).

O poeta submeteu-se a uma cirurgia cardíacas e complicações o levaram à morte.

O velório está acontecendo na Pax Bahia Sim até às 11 horas desta quarta-feira, 3, quando o corpo sera levado para Salvador para ser cremado às 15 horas.