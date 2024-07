Lula vem a Feira e garante duplicação dos 7,2 km do Anel do Contorno: R$ 190 milhões

“Nós ficamos seis anos andando para trás. Vendo as políticas públicas sendo destruídas”, discursou, ontem em Feira, o governador Jerônimo, sob os olhares de Lula e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, e diversos ministros do Governo Federal:Rui Costa (Casa Civil), Renan Filho (Transportes), Camilo Santana (Educação), Margareth Menezes (Cultura), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Nísia Trindade (Saúde), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Jader Filho (Cidades).

Além da aguardada abertura de licitação para duplicar os 7,2 Km do Anel do Contorno – valor estimado de R$ 190 milhões – o governo federal anunciou investimento para reativação de obras de moradias do programa “Minha Casa, Minha Vida” e em infraestrutura rodoviária.

Foram anunciadas mais 1.075 unidades habitacionais a serem contratadas para o município. Este número está dividido em 226 unidades no Residencial Rio de Janeiro; 200 unidades no Residencial Vivendas Panorama I; 200 unidades no Residencial Vivendas Panorama II; 257 unidades no Residencial Lagoa Encantada I e 192 unidades no Residencial Parque Sabiá I.

Entusiasmado, o ministro das Cidades, Jader Filho, prometeu novos: “Até o final do ano nós vamos vir aqui em Feira de Santana para trazer mais obras. Eu só posso dizer que o programa Minha Casa Minha Vida, aqui em Feira de Santana e na Bahia, voltou para realizar o sonho da casa própria”.

POLITICA – Impedidos pela legislação de pedir votos, o evento foi discreto em termos partidários, exceto quando o prefeito de Feira, Colbert Filho, foi chamado pelo cerimonial a se manifestar. Uma vaia tomou conta do ambiente, formado pela imensa cobertura, toldos e telões com publicidade do governo da Bahia. Como já fez em outros municípios, Lula tomou o microfone e falou: “O prefeito não está aqui por ele quis. Ele é nosso convidado” e pediu civilidade com os adversários.

foto: Matheus Landim/Secim.Gov.Ba