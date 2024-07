O Julho das Mulheres Negras será aberto em Salvador com o 17º Festival Latinidades, que ocorre de sexta (5) até domingo (7) no Pelourinho. O evento apresenta uma programação totalmente gratuita, com shows, perfomances de dança, espetáculo teatral, debates, espaço literário, oficinas, seminário, palestras e feira de afroempreendedorismo.

Um dos destaques da série de atividades é o II Seminário Desafios da Democracia no Brasil: Por mais Mulheres Negras e Indígenas nos Espaços de Decisão, que acontece no segundo dia, das 8h às 15h30, no Museu Eugênio Teixeira Leal, com a participação de gestoras públicas, lideranças políticas, representantes da sociedade civil e de instituições de ensino. O seminário incluirá as mesas temáticas “Vivências e Inspirações: Mulheres Negras e Indígenas em Espaços de Poder”, “Identidade e Imagem: A Experiência das Mulheres Negras e Indígenas nas Mídias Sociais” e “Por uma Agenda de Boas Práticas da Promoção da Igualdade Racial e de Gênero”.:

O evento é uma realização da Rede Afrolatinas, do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), e do Governo Federal, através da Fundação Nacional das Artes (Funarte), vinculada ao Ministério da Cultura.