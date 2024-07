Governo de Feira autoriza a abertura de mais 500 vagas no programa Jovem Aprendiz

O prefeito de Feira, Colbert Filho, renovou o contrato de parceria com empresa privada e autorizou ampliação do programa Jovem Aprendiz com mais 500 vagas para alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos). O programa funciona desde outubro do ano passado, com 93 estudantes e consiste em empregabilidade e treinamento para jovens nos quadros de servidores do governo municipal,principalmente nas escolas. A professora Anaci Paim explicou que o programa também faz parte das estratégias pedagógicas para evitar a evasão no EJA, um problema nascional.

“O contrato prevê até mil alunos. Eles são distribuídos por escola, atuam nas secretarias das escolas. No início das atividades que eles começaram em dezembro, foi envolvimento diretamente na matrícula, eles foram treinados para desenvolver essas ações. Eles dão apoio administrativo na unidade escolar, atuando nas secretarias da escola, porque nós temos 217 escolas e eram exatamente inicialmente 100 vagas. Agora que nós estamos ampliando, nós vamos contemplar todas as escolas e vamos também estar disponibilizando o atendimento em outras áreas, como nos laboratórios experimentais que dispomos na escola”, pontuou a secretária Anaci Paim.

foto: Ney Silva/AcordaCidade