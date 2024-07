Sondagem da Ponte Salvador-Itaparica avança para etapa em águas profundas

O governador Jerônimo Rodrigues usou as suas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (3), para anunciar o início de uma nova etapa nos procedimentos de sondagem da Ponte Salvador-Itaparica. O serviço, que já aconteceu à beira-mar e em águas rasas, avançou para águas profundas e foram iniciadas as perfurações nos trechos que possuem de 10 a 60 metros de profundidade da Baía de Todos-os-Santos. A nova fase começou do lado de Salvador, na região da Praia da Boa Viagem, na Cidade Baixa.

“O serviço agora conta com balsa e equipamentos de alta tecnologia, vindos diretamente da China, para perfurações no solo marítimo em trechos que podem chegar a 60 metros de profundidade. Com muita seriedade e trabalho firme, vamos seguir no compromisso de concretizar essa grande obra que abrirá novos caminhos de desenvolvimento para melhorar a vida de baianas e baianos, impulsionando o cenário econômico de nosso estado”, registrou Jerônimo na postagem que mostra vídeos do início dos trabalhos.