DNIT admite reestudar locais de passarelas no projeto de duplicação do Anel de Contorno da Feira

Design e localização de passarelas para pedestres,especialmente a que vai atender a travessia entre a Cidade Nova e os bairros do Centenário e Queimadinha, a arborização e a integração da drenagem da obra com o sistema já existente nos dois lados do Anel, foram algumas das abordagens feitas hoje na audiência pública com o DNIT, promovida pelo deputado federal Zé Neto, em que o órgão e a empresa projetista mostraram o projeto que vai ser seguido para a duplicação e urbanização de 7,2km do Anel de Contorno, ao leste da cidade. Além da duplicação, serão feitas as vias marginais, ciclovia, três viadutos e cinco passarelas de pedestres. O valor da obra ultrapassa os 200 milhões de reais.

O edital de licitação tem a previsão de ser publicado no dia 22, mas os representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes admitiram ser possível fazer um reexame sobre as questões levantadas, inclusive as que envolveram as passarelas. Enfatizou-se também a arborização, face à questão climática em evidência.

Estavam presentes representantes de diversos segmentos da população da cidade, inclusive moradores de bairros diretamente afetados com as transformações que virão.