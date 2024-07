Feira está agora em sexto lugar no ranking das grandes cidades mais violentas do Brasil

Feira de Santana está entre as 10 cidades brasileiras (acima de 100 mil habitantes) mais violentas em 2023, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, hoje quinta 18. Os dados contrariam todas as informações que são passadas pela Polícia local que insiste em minimizar os índices de criminalidade do segundo maior município da Bahia. Feira, que em 2022 ocupou o nono lugar no ranking,agora está em sexto.

A Bahia continua como o estado com mais cidades violentas nesse relatório, com seis entre as dez. No quesito das mortes violentas, as disputas entre facções e a letalidade policial são as principais explicações para o alto índice. Em Feira de Santana, as “trocas-de-tiros” que sempre resultam em mortes praticadas pelas policias, continuam a acontecer frequentemente.

“As regiões Nordeste e Norte continuam liderando o ranking de regiões mais violentas do país. No Nordeste, a taxa de MVI é 60% superior à média nacional e, na região Norte, 48,8%. Não à toa, são nessas duas regiões em que estão localizados os estados que estão convivendo com um quadro acentuado de disputas entre facções de base prisional por rotas e territórios e, ao mesmo tempo, concentram a maioria dos estados com altas taxas de letalidade policial. Para compreender o que está acontecendo, é preciso olhar esses dois fenômenos de maneira articulada. Seja como for, é forçoso reconhecer que os níveis de violência do Brasil ainda são bastante altos e, pior, podem estar sendo subdimensionados.”, diz o Anuário.

Os negros permanecem como as principais vítimas,representando 78% de todos os registros de MVI.(Morte Violenta Intencional).

Leia o Anuário clique aqui