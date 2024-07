Zé Neto vem pra Feira e Elisangela assume o mandato dele em Brasília

Esta é a primeira eleição que vou me afastar [do mandato] e me dedicarei integralmente, com toda energia que tenho, para que #Feira saia do isolamento, rumo ao futuro, escreveu em sua página no X, o deputado Zé Neto, comentando a decisão de se licenciar da Câmara dos Deputados e mergulhar na campanha a Prefeito de Santana.

No lugar dele assume a suplente, Elisangela dos Santos Araújo, atual secretária estadual das Mulheres.Ela iniciou militância nas comunidades de base rurais ligadas à Igreja Católica.

“Ter a companheira @ElisangelaCUT, com vivência feirense, mulher do campo e aguerrida, assumindo como deputada federal, nos traz a confiança de que os compromissos com Feira e as lutas por melhores dias para o povo baiano serão mantidos. Nossa cidade estará muito bem representada.”, escreveu