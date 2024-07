Aulas circenses para deficientes visuais na Feira; inscrição aberta para 10 vagas

“Esta é uma oportunidade de mostrar para as pessoas com deficiência visual e para toda a sociedade que é possível realizar atividades circenses, seja para condicionamento físico, como hobby ou até mesmo para se tornar um profissional da arte milenar do circo”, explica Filipe Barros, sócio-fundador da Educart Circo e um dos idealizadores do Experimento Artístico Vivências Circenses para Pessoas com Deficiência Visual.

O projeto é pioneiro na Bahia e oferece 10 vagas exclusivas para pessoas com deficiência visual, residentes de qualquer cidade do território Portal do Sertão. As aulas para as dez primeiras pessoas inscritas acontecem durante os meses de agosto e setembro, toda quarta-feira, das 14h às 16h, na EARTE, localizada na rua Manuel Alves Ferreira, nº 40, bairro Lagoa Salgada, Feira de Santana, BA (acesso pela avenida Noide Cerqueira).

As inscrições gratuitas seguem disponíveis até o dia 2 de agosto de 2024, através do link https://bit.ly/3SgnVfx

Durante as aulas, vão acontecer práticas acrobáticas aéreas adaptadas com o intuito de contribuir com o desenvolvimento físico-motor, consciência corporal/espacial, resistência e condicionamento físico dessas pessoas. A metodologia de ensino e todas as etapas do projeto foram planejadas com o suporte do consultor em acessibilidade cultural Ednilson Sacramento, pessoa com deficiência visual, coordenador e fundador da ARCCA – Associação para Inclusão à Arte, Cultura e Comunicação.

Esse projeto é uma realização da Educart Circo e conta com o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar Nº 195/2022, no edital Lia da Silveira, no qual foi contemplado em primeiro lugar. Conta também com o apoio institucional da EARTE e com a assessoria da Casa das Águas Comunicação e Cultura.

Educart Circo – Fundada em 2020, a escola de circo foi formada pelos artistas da palhaçaria Shirley Marques e Filipe de Barros, ao chegarem de Recife (PE), em Feira de Santana (BA). Atualmente, a Educart Circo conta com diversos parceiros nas atividades e projetos que realiza, circulando com a arte circense por escolas, empresas, hotéis e outros espaços turísticos e/ou educativos.

Mais informações pelo WhatsApp 75998877612. Inscrições gratuitas pelo formulário https://bit.ly/3SgnVfx