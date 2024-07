Com três shows em Feira, Casapronta apresenta disco ‘Sete’

Lançado nas principais plataformas de música no último mês de abril, chegou a hora do público conferir no show ‘Música de preto’ a performance ao vivo da estreia em carreira solo do cantor e compositor baiano Casapronta, que apresenta em três datas em Feira de Santana o disco ‘Sete’, trabalho que traz o conceito de ‘rock macumba’, pela sonoridade, unindo rock, blues e percussão, que marca a identidade afro-brasileira das canções. O tema que une todas as músicas é a matriz africana do candomblé.

Os shows já tem datas marcadas e convidados especiais definidos, que além da música, irão interagir com o público presente. Casapronta começa a encruzilhada de ‘Sete’ por Feira de Santana dia 25 de julho, às 19h30, no Teatro Margarida Ribeiro, com a participação do músico Rodrigo Barba, baterista da icônica banda Los Hermanos e que reside em Feira de Santana. Durante a apresentação, Barba reservará um tempo para um bate-papo com público sobre a história como músico, a visão sobre o mainstream artístico e as dificuldades de acesso para artistas emergentes, assim como comentar sobre as influências, desde a música autoral com Los Hermanos, até o rock instrumental que faz com o projeto ‘Ivan e Barba’, com o músico feirense Ivan Santos.

O próximo encontro será no dia 2 de agosto, às 20h, no teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA) e conta com a presença do mestre do reggae Dionorina. Será a oportunidade de ouvir do reggaeman sobre viver e sobreviver em um sistema violento, sendo um artista preto em Feira de Santana.

Já no dia 9 de agosto, às 20h, Casapronta se une a Kareen Mendes no Museu de Arte Contemporânea (MAC). Kareen é destaque no cenário artístico feirense, carregando muita versatilidade musical. Durante a intervenção, a cantora vai falar sobre os desafios enfrentados sendo mulher, mãe e artista, tudo ao mesmo tempo. Em todos os shows, haverá uma homenagem ao saudoso cantor e compositor Jorge de Angélica, falecido em outubro de 2023.

Esses três shows, que tem entrada gratuita, foram aprovados através do Chamamento Público do Edital Nº 002/2023, “Demais Artes – Processo Administrativo Nº 1027/23”, na cidade de Feira de Santana, com o patrocínio do Governo Federal, através da Lei Paulo Gustavo.