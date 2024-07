Jerônimo defende Sistema Nacional para integrar governos no tema da Segurança Pública

Na manhã desta quarta-feira (24), o governador Jerônimo Rodrigues participou da mesa de abertura da reunião da Câmara Técnica de Segurança Pública do Consórcio do Nordeste, realizada no Palácio da Justiça, em Brasília. O encontro contou com a presença do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, além de todos os nove secretários estaduais de Segurança Pública do Nordeste, o Secretário de Segurança Nacional e outras autoridades.

Jerônimo defende o Sistema Nacional para integrar governos, inclusive municipais, universidades, movimentos sociais e polícias no assunto “Segurança Pública” do país.

A iniciativa visa articular ações integradas e definir estratégias conjuntas para enfrentar os desafios da criminalidade e da violência que afetam os estados da região. “O encontro de hoje foi uma oportunidade para discutirmos o arcabouço jurídico de um Sistema Nacional de Segurança Pública que integre governos estaduais, municipais e o governo federal. Reivindicamos aqui, junto ao ministro, o orçamento dessa política e debatemos o Fundo Nacional de Segurança Pública, buscando desburocratizar processos e garantir que o orçamento chegue na ponta, com inteligência, equipamentos, viaturas, coletes e a valorização profissional de toda a segurança pública”, destacou o Jerônimo Rodrigues.

CRIME ORGANIZADO – Ministro Ricardo Lewandowski ressaltou a importância da integração dos setores de inteligência no combate ao crime organizado: “Esta câmara é o primeiro passo para integrarmos, de fato, os setores de inteligência no combate ao crime organizado no Brasil. O Consórcio Nordeste é pioneiro neste sentido, e a presença do governador é extremamente simbólica, mostrando a importância da pauta. Estamos inaugurando uma nova forma de enfrentar o crime organizado, onde estados e municípios, com sua autonomia, colaboram com o governo federal para tornar a segurança pública mais efetiva em todo o país. Hoje, vamos discutir e desenvolver as melhores estratégias.”

